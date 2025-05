Confiance trahie, millions envolés : L’international sénégalais Alfred Gomis pris au piège d’un escroc au sourire foncier

Il pensait investir, il a été dépouillé. Selon les révélations du quotidien Libération, l’international sénégalais Alfred Gomis a été victime d’un vaste coup monté mêlant abus de confiance et escroquerie foncière, pour un préjudice total estimé à 135 millions de francs Cfa. Et le cerveau de l’opération n’est autre que Mouhamed Salam Diop, un chef d’entreprise de 42 ans aujourd’hui arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC).



Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Confiant, Alfred Gomis avait fait appel à Mouhamed Salam Diop pour gérer deux camions qu’il venait d’acquérir dans le cadre de ses investissements dans le transport. Montant de l’opération : 60 millions de francs Cfa (30 millions chacun). Chargé de les louer, Mouhamed Salam Diop devient vite un homme de confiance pour le portier des Lions.



Mais cette confiance aveugle allait coûter cher au footballeur. D’après Libération, Mouhamed Salam Diop, ayant eu vent du désir d’Alfred Gomis d’acheter une maison à Saly, lui propose un “plan en or”. Il lui fait parvenir une vidéo d’un bien immobilier prétendument à vendre pour 105 millions de francs Cfa. Sans se méfier, Gomis verse la totalité de la somme, persuadé d’avoir affaire à un intermédiaire fiable. Nous sommes alors en 2023.



Depuis ce versement, ni maison, ni papiers, ni camions. Tout s’est volatilisé. Mouhamed Salam Diop, selon les informations de Libération, aurait refusé de restituer les deux camions et encore moins de rembourser la somme remise pour l’achat du bien immobilier fictif.



La DIC, alertée par le footballeur floué, a mis la main sur le mis en cause qui devra répondre de ses actes devant la justice. Cette affaire, qui éclabousse le monde des affaires informelles et les transactions foncières opaques, remet une fois de plus en lumière les dérives d’un secteur trop peu encadré, où la parole donnée tient souvent lieu de contrat.