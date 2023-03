Conférence de presse : Samba SY du PIT se prononce sur la situation politique nationale

Le Parti pour l`Indépendance et le Travail (PIT) a tenu une conférence de presse ce 28 mars à son siège pour se prononcer sur l'état actuel du pays. Sur le thème « situation politique nationale : position du PIT-Sénégal » le secrétaire général Samba Sy a commenté la situation nationale et a donné la position du parti à travers une déclaration.







En effet, le pays est secoué depuis quelque temps par des manifestations de tous bords surtout à l’approche de la présidentielle 2024. Ainsi, au vu de la situation actuelle, le PIT appelle « à revenir urgemment à la raison ». Interrogé sur la question du 3em mandat, le leader du PIT affirme que le parti se prononcera sur la question lors de son congrès qui se tiendra les 29 et 30 avril 2023.