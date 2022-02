Conclusions du sommet de l’Union Africaine : Partage des grands axes avec les ambassadeurs accrédités à Dakar et le ministère des affaires étrangères

Au terme du sommet des chefs d’État et du gouvernement tenu les 05 et 06 Février dernier à Addis-Abeba, le ministère sénégalais des affaires étrangères a partagé avec les ambassadeurs accrédités à Dakar, les grands axes du programme du nouveau président de l’Union africaine en l’occurrence le président Macky Sall. Cela à l’occasion d’une cérémonie de restitution des conclusions du sommet tenu à Dakar ce lundi. « Nous avons tenu cette rencontre avec l’ensemble des ambassadeurs accrédités à Dakar pour partager avec eux les restitutions du sommet de l’Union Africaine. Ce sommet a consacré la désignation de son excellence le président Macky Sall comme président en exercice de l’union pour une durée d’un an.



Nous avons partagé les grands axes du mandat du président Macky Sall surtout en ce qui concerne le développement des infrastructures à l’échelle du continent, sur la transition énergétique, sur la réforme de l’union pour qu’elle s’adapte aux circonstances et aux défis de son temps pour qu’elle soit un outil au service des peuples de l’Afrique », a renseigné le ministre des affaires étrangères Me Aïssata Tall Sall...