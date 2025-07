Conclusions des Assises des Médias : Les recommandations faites à l’État, aux FDS et aux organes de presse

Pour assurer une meilleure protection et sécurité des professionnels des médias, essentielles à l'effectivité de la liberté de la presse, les Assises nationales des Médias ont formulé une série de recommandations spécifiques et générales. Ces propositions s'adressent aux Forces de défense et de sécurité (FDS), à l'Exécutif et au Parlement, ainsi qu'aux acteurs des médias eux-mêmes.



Recommandations aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS)



Pour les FDS, les Assises préconisent : L'instauration d'un cadre de dialogue permanent entre les FDS et les acteurs des médias.

L'introduction de la question des médias dans la formation initiale des FDS.

La mise en place d'un mécanisme d'échange et d'alerte avec les FDS.

La participation à la sensibilisation des professionnels des médias sur le mode opératoire des FDS, notamment en réactualisant le "gentleman's agreement" entre les deux parties.

Recommandations à l'Exécutif et à la Représentation Parlementaire

Il est recommandé à l'Exécutif et à la représentation parlementaire de :



Finaliser l'élaboration de la loi d'accès à l'information.

Requérir l'avis de l'organe d'autorégulation pour les délits de presse.

Créer un observatoire pour la défense des professionnels des médias. Cet observatoire veillera au respect de la liberté de la presse, à la sécurité des professionnels, et à la lutte contre l'impunité des auteurs de violences à leur encontre dans le cadre de l'exercice de leur profession.

Élaborer une circulaire fixant les contours de l'application de la loi sur la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles.

Recommandations aux Acteurs des Médias

Les recommandations faites aux acteurs des médias incluent :



L'élaboration et la mise à jour d'un guide de sécurité pour les professionnels des médias sur le terrain.

L'assurance de la sécurité des locaux des entreprises de presse (installations adéquates et contrôle d'accès).

L'encouragement des professionnels à se doter de la carte nationale de presse et l'adaptation de ses critères d'attribution aux nouvelles réalités du métier.

L'uniformisation des gilets pour faciliter l'identification des professionnels des médias sur le terrain.

La promotion de la saisine du CORED (Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie) en lieu et place des poursuites judiciaires.

L'initiation d'une éducation aux médias au profit des partis politiques, de leurs militants et de toutes les composantes de la société.

L'érection de maisons de la presse dans les régions pour permettre aux professionnels de travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité.

L'instauration d'un dispositif de veille et d'assistance pour les professionnels incarcérés et leurs familles.