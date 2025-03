Concertation pour un pacte de stabilité sociale : le G7 dénonce sa mise à l’écart, l’omerta du gouvernement et prévient…

Les sept syndicats représentatifs du secteur de l’éducation et de la formation (G7) ont tenu une conférence de presse ce vendredi au siège du Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire (CUSEMS).



Après la troisième alternance démocratique, les syndicats du G7 avaient choisi de laisser aux nouvelles autorités le temps nécessaire pour comprendre les réalités du monde syndical et les urgences du secteur. Un an plus tard, ils constatent des retards et des manquements qui compromettent la stabilité dans l’éducation.



Ils critiquent notamment le gel du dialogue social, pourtant encadré par l’arrêté 17-094 sur les élections des représentativités syndicales. Une demande de rencontre adressée au président de la République est restée sans réponse, et la promesse d’une réunion avec le Premier ministre, annoncée par le ministre de la Fonction publique, n’a pas abouti.



Les syndicats regrettent aussi les retards dans les réformes structurelles, freinant une transformation qualitative du système éducatif. Seul l’accord sur la revalorisation des salaires a connu un début d’application, mais les inégalités persistent. D’autres dossiers restent en suspens : la carrière, la formation (DMC), les passerelles professionnelles, la création du corps des administrateurs et les concours d’inspecteurs.



Une indifférence inquiétante des autorités



Le ministère du Travail, chargé d’organiser les rencontres sociales, semble ignorer le secteur éducatif. Les ministères concernés (Éducation, Formation professionnelle) sont souvent absents, et les syndicats représentatifs ne sont pas convoqués, malgré leur statut officiel. Le G7 dénonce une tentative de le marginaliser, comme lors de son exclusion de la dernière rencontre tripartite.



Face à cette situation, les syndicats réclament un dialogue sincère. Devant l’indifférence du gouvernement, le G7 a boycotté la réunion du 28 mars et n’exclut pas une grève pour se faire entendre.