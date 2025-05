Comportements obscènes dans les activités scolaires : le rappel à l’ordre du ministre de l’Éducation aux établissements publics et privés

Informé des dérives constatées lors d’activités organisées par les Gouvernements scolaires de certains établissements, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a décidé de sévir. Dans une circulaire adressée aux établissements publics et privés du Sénégal, le ministre rappelle que ces manquements compromettent la consolidation des nombreux acquis du vivre-ensemble et celle des valeurs partagées au sein de l'espace scolaire. « Je vous demande de prendre toutes les mesures pratiques et efficaces dans la gestion des activités des gouvernements scolaires, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 024830 du 8 octobre 2024 relatif aux principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation du Sénégal », a-t-il précisé dans la circulaire.



Afin de mettre fin à ces manquements, le ministre appelle au respect de certaines directives : « Le contenu de chaque activité doit être validé au préalable par le chef d'établissement ou le directeur d'école. Toute activité susceptible d'entraîner des comportements à caractère obscène est formellement interdite dans les établissements publics et privés, et la validation des plans d'action des Gouvernements scolaires et de toute autre activité doit se faire conformément à la chaîne de responsabilités administratives. »