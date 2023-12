Commune de Ngor : le maire a inauguré le nouveau centre d'orientation et d'information dédié aux jeunes

La commune de Ngor avec à sa tête le maire Maguèye Ndiaye, a procédé ce 28 décembre 2023 à l’inauguration du tout nouveau centre d'orientation et d'information de la localité.



Ce centre qui est entièrement dédié à la jeunesse de la commune de Ngor est le fruit d’une collaboration avec des partenaires financiers. Le centre qui abrite en son sein des salles d’orientation, de réunion, de conférence et d’informatique, va permettre à la commune d’aider les jeunes à être orientés, à informer et à se former dans le secteur éducatif, du travail et de l’entrepreneuriat.



Ainsi, l’érection de ce centre marque une étape importante dans le développement de la commune dans le renforcement de l'éducation et de l’orientation de la jeunesse de la commune de Ngor.