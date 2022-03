Commune de Kaolack: les travailleurs municipaux qui sont en croisade contre les décisions de Serigne Mboup, annoncent le dépôt prochain d'un préavis de grève.

Le torchon brûle à la mairie de Kaolack. En effet, des travailleurs municipaux affiliés à la Cnts, ont décidé de manifester leur désaccord suite aux décisions du nouveau maire, Serigne Mboup.

Selon le secrétaire général du syndicat des employés municipaux affiliés à la Cnts, Abdou Ndiaye, M. Mboup a pris des décisions qui sont en déphasage avec les règles régissant les collectivités territoriales.

« La nouvelle équipe a recruté des jeunes lors de la campagne électorale et se sont aujourd'hui ces mêmes jeunes qui assurent le pointage à la mairie. Nous ne savons d'où ils sortent et pourquoi viennent-ils à la mairie de Kaolack pour faire ce travail en lieu et place des agents municipaux », a déploré Abdou Ndiaye.

À le croire toujours. « Nous avons noté un retard lié au paiement de salaires et c'est lorsqu'ils ont entendu ce mouvement d'humeur qu'ils se sont précités pour envoyer cet après-midi ces salaires à la perception municipale. Nous avons été également informés que leur objectif est de limoger une vingtaine de personnes. Rumeur ou pas, nous prendrons toutes les dispositions afférentes », a-t-il pesté.

Abdou Ndiaye a aussi déploré le fait que la nouvelle équipe municipale veuille exiger l'élection de délégués du personnel au détriment des syndicats. Et croit dur comme fer que le dessein est d'écarter les syndicats qui, bien avant l'ancien maire, Daouda Faye, se décarcassent pour le bien-être des travailleurs...