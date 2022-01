Commune de Dakar-Plateau / Alioune Ndoye solde ses comptes avec ses détracteurs : « Je ne suis pas entré en politique pour des histoires de Fan's club… Celui qui veut faire des résultats comme moi,… »

Le maire sortant de la commune de Dakar-Plateau a réuni cet après-midi son équipe municipale ainsi que des notables et personnes ressources de la même commune, afin de présenter son programme inspiré des réalisations de la municipalité.



À la tête de Dakar-Plateau depuis 2009, Alioune Ndoye n’a pas eu froid aux yeux en abordant la gestion de sa marie qui, comme il le soutient, « lui est si chère car étant fils de Dakar ».



Après avoir présenté son bilan, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Dakar -Plateau, « en toute modestie » dira t-il, considère que ce bilan, bien reluisant, sera difficile à faire par un maire qui n’a pas d’ambition, ni de vision. « Celui qui veut me remplacer à la tête de la mairie, devra bien travailler », estime le maire sortant tout en étant en phase avec son désir de briguer le suffrage des Dakarois au niveau du Plateau au cours des élections locales de dimanche prochain.



Avertissant ses adversaires au niveau de la commune, Aliou Ndoye prévient : « On ne doit pas avoir la prétention d’utiliser l’outil municipal pour combattre l’État central. Moi si je décide de me battre je le fais dans mon parti et je prends ainsi mes responsabilités ».



Poursuivant, le maire sortant du Plateau rappelle que le choix idéal pour que Dakar soit la ville qui peut concurrencer les autres au monde, c’est de le confier aux Dakarois.



Pour ce qui est du scrutin du 23 janvier prochain, Alioune Ndoye oriente les Dakarois vers le choix gagnant en l’occurrence lui et Diouf Sarr pour continuer les projets déjà enclenchés au niveau de Dakar-Plateau.