Commission Ad hoc chargée de statuer sur le cas Ousmane Sonko : voici la composition du bureau

La décision a été entérinée en réunion après la plénière. Une autre prise de contact est prévue pour échanger sur l’agenda de travail et aller vers une plénière pour la levée de l’immunité de Sonko.

La commission Ad hoc mise en place par l’Assemblée Nationale du Sénégal chargée de statuer sur la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko est connue. Dakaractu est aussi en mesure de relever les membres du bureau de cette commission spéciale, qui va être chargée de diriger les travaux. En effet, on retrouve comme Président du Bureau le député Pape Birame Touré. Le vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, n’hésite jamais à monter au créneau pour défendre le BBY. Au poste de 1Vice-Président figure Moustapha Guirassy. Opposé à la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, le Président de l’IAM reste une des figures de proue de l’opposition à l’hémicycle. Dié Mandiaye Ba est la deuxième Vice-Présidente alors que le député Bounama Sall a été choisi comme rapporteur, le Président de la commission éducation, jeunesse, sport et loisir à l'Assemblée nationale est le plus jeune membre de cette commission.