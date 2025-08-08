Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie

La station balnéaire de Saly Portudal, réputée pour son calme et ses villas cossues, a été le théâtre d’un cambriolage d’une rare violence, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 août 2025. La résidence « Les Diamantines », propriété de l’architecte béninoise Lydia Assani, a été prise d’assaut par un commando lourdement armé. Un braquage orchestré avec une précision militaire, qui a viré au cauchemar.

Selon L’Observateur, dix-huit individus encagoulés, armés de fusils de chasse, machettes, couteaux et marteaux, ont envahi la villa située sur la route de Nguérigne, derrière le complexe hôtelier La Tanière. L’opération débute aux alentours de 2 heures du matin. Profitant de l’absence de la propriétaire, alors en déplacement à l’étranger, les malfaiteurs neutralisent d’abord les cinq vigiles présents, ligotés avec une extrême brutalité.





Le coffre-fort, première cible

Après avoir mis hors d’état de nuire les agents de sécurité, les assaillants pénètrent dans la villa. Leur priorité semble clairement identifiée : le coffre-fort de la famille. Pour y accéder, ils réveillent brutalement une domestique et la fille de la propriétaire, âgée de 7 ans. Terrifiées et rouées de coups, elles sont contraintes de révéler l’emplacement du coffre.Une fois sur place, les cambrioleurs y trouvent une somme estimée à plus de 10 millions de francs CFA en espèces. Mais leur soif de butin ne s’arrête pas là.





Diamants, or et pierres précieuses

Fuite en Ford Limited et alerte tardive

Une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie

Scindés en deux groupes, les malfaiteurs fouillent la villa de fond en comble. Tiroirs arrachés, meubles renversés, effets personnels éventrés : tout est retourné dans une quête fébrile d’objets de valeur. Dans la chambre de Lydia Assani, ils mettent la main sur des bijoux en diamant, de l’or et des pierres précieuses soigneusement rangés.Pendant ce temps, l’autre groupe commet l’irréparable : cinq des assaillants violent collectivement la fille adoptive de la propriétaire, âgée de 28 ans. D’abord dans sa chambre, puis dans la cave où étaient enfermés les chiens de garde. Une barbarie qui marque à jamais les lieux.Pour prendre la fuite, les malfaiteurs dérobent le véhicule familial, une Ford Limited, qu’ils abandonnent plus tard à Campement Nguékokh. Les victimes, encore sous le choc, ne parviennent à alerter Lydia Assani, depuis l’étranger, qu’aux environs de 4 heures du matin. Cette dernière contacte son chauffeur qui, dans la foulée, donne l’alerte au commissariat de Saly Portudal.

Initialement saisie, la police locale a été dessaisie du dossier au profit de la Brigade de recherches de Saly Portudal, sur instruction du procureur de Mbour. D’après L’Observateur, les enquêteurs ont déjà entendu plusieurs membres de la famille ainsi que les agents de sécurité. La victime du viol collectif a été prise en charge médicalement, avec des soins d’urgence, un traitement prophylactique contre le VIH et un accompagnement psychologique.

