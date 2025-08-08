Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie


Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie

La station balnéaire de Saly Portudal, réputée pour son calme et ses villas cossues, a été le théâtre d’un cambriolage d’une rare violence, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 août 2025. La résidence « Les Diamantines », propriété de l’architecte béninoise Lydia Assani, a été prise d’assaut par un commando lourdement armé. Un braquage orchestré avec une précision militaire, qui a viré au cauchemar.
Selon L’Observateur, dix-huit individus encagoulés, armés de fusils de chasse, machettes, couteaux et marteaux, ont envahi la villa située sur la route de Nguérigne, derrière le complexe hôtelier La Tanière. L’opération débute aux alentours de 2 heures du matin. Profitant de l’absence de la propriétaire, alors en déplacement à l’étranger, les malfaiteurs neutralisent d’abord les cinq vigiles présents, ligotés avec une extrême brutalité.
 

Le coffre-fort, première cible

Après avoir mis hors d’état de nuire les agents de sécurité, les assaillants pénètrent dans la villa. Leur priorité semble clairement identifiée : le coffre-fort de la famille. Pour y accéder, ils réveillent brutalement une domestique et la fille de la propriétaire, âgée de 7 ans. Terrifiées et rouées de coups, elles sont contraintes de révéler l’emplacement du coffre.
Une fois sur place, les cambrioleurs y trouvent une somme estimée à plus de 10 millions de francs CFA en espèces. Mais leur soif de butin ne s’arrête pas là.

 

Diamants, or et pierres précieuses

Scindés en deux groupes, les malfaiteurs fouillent la villa de fond en comble. Tiroirs arrachés, meubles renversés, effets personnels éventrés : tout est retourné dans une quête fébrile d’objets de valeur. Dans la chambre de Lydia Assani, ils mettent la main sur des bijoux en diamant, de l’or et des pierres précieuses soigneusement rangés.
Pendant ce temps, l’autre groupe commet l’irréparable : cinq des assaillants violent collectivement la fille adoptive de la propriétaire, âgée de 28 ans. D’abord dans sa chambre, puis dans la cave où étaient enfermés les chiens de garde. Une barbarie qui marque à jamais les lieux.

Fuite en Ford Limited et alerte tardive

Pour prendre la fuite, les malfaiteurs dérobent le véhicule familial, une Ford Limited, qu’ils abandonnent plus tard à Campement Nguékokh. Les victimes, encore sous le choc, ne parviennent à alerter Lydia Assani, depuis l’étranger, qu’aux environs de 4 heures du matin. Cette dernière contacte son chauffeur qui, dans la foulée, donne l’alerte au commissariat de Saly Portudal.

Une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie

Initialement saisie, la police locale a été dessaisie du dossier au profit de la Brigade de recherches de Saly Portudal, sur instruction du procureur de Mbour. D’après L’Observateur, les enquêteurs ont déjà entendu plusieurs membres de la famille ainsi que les agents de sécurité. La victime du viol collectif a été prise en charge médicalement, avec des soins d’urgence, un traitement prophylactique contre le VIH et un accompagnement psychologique.

Autres articles
Vendredi 8 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiès- meurtre à Thialy:

Thiès- meurtre à Thialy: " chantages sexuels" et "menace à l'aide d'un couteau", âgée de 16 ans, " Maman tue froidement B. Niang - 08/08/2025

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma - 08/08/2025

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse - 08/08/2025

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes »

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur »

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société »

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société » - 07/08/2025

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone - 07/08/2025

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 :

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 : "Il y a un problème de qualité de formation, de compétence des enseignants et de conditions d'encadrement", déplore la présidente de l’ANSFES - 07/08/2025

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations - 07/08/2025

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani - 07/08/2025

Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé

Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé - 06/08/2025

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou - 06/08/2025

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. »

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. » - 06/08/2025

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés - 06/08/2025

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye - 06/08/2025

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions !

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions ! - 06/08/2025

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie - 06/08/2025

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP - 06/08/2025

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit »

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit » - 05/08/2025

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire »

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire » - 05/08/2025

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti !

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti ! - 05/08/2025

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye »

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye » - 05/08/2025

Charlatanisme, envoûtement et plus de 23 millions envolés : le marabout 2.0 Oumar Sow rattrapé par la gendarmerie

Charlatanisme, envoûtement et plus de 23 millions envolés : le marabout 2.0 Oumar Sow rattrapé par la gendarmerie - 05/08/2025

Centrale de Sendou : une dette fantôme de 30 milliards ? Le géant suédois Nordic Power Ab fait éclater une nouvelle guerre judiciaire

Centrale de Sendou : une dette fantôme de 30 milliards ? Le géant suédois Nordic Power Ab fait éclater une nouvelle guerre judiciaire - 05/08/2025

« Je ne suis pas Kocc Barma ! je suis qu’un... » – El Hadji Babacar Dioum Alias Kocc nie tout devant le doyen des juges dans l’affaire des contenus sulfureux

« Je ne suis pas Kocc Barma ! je suis qu’un... » – El Hadji Babacar Dioum Alias Kocc nie tout devant le doyen des juges dans l’affaire des contenus sulfureux - 05/08/2025

MAGAL 2025- Promesse non tenue ? Le ministre de la Santé s’explique sur les 800 millions annoncés pour les hôpitaux de Touba l’an dernier et qui n’ont jamais été versés …

MAGAL 2025- Promesse non tenue ? Le ministre de la Santé s’explique sur les 800 millions annoncés pour les hôpitaux de Touba l’an dernier et qui n’ont jamais été versés … - 05/08/2025

Ousmane Sonko sur la masse salariale des fonctionnaires : « Il faut qu’ils comprennent qu’avec leur statut, ils ne peuvent pas être des milliardaires »

Ousmane Sonko sur la masse salariale des fonctionnaires : « Il faut qu’ils comprennent qu’avec leur statut, ils ne peuvent pas être des milliardaires » - 04/08/2025

[Reportage] Thé chinois vs Ataya sénégalais : quand le thé transcende les frontières

[Reportage] Thé chinois vs Ataya sénégalais : quand le thé transcende les frontières - 04/08/2025

Disparités salariales dans l'administration : « Un dysfonctionnement à corriger », selon Ousmane Sonko

Disparités salariales dans l'administration : « Un dysfonctionnement à corriger », selon Ousmane Sonko - 04/08/2025

Grand-Yoff : 11 individus interpellés lors d’une vaste opération de sécurisation

Grand-Yoff : 11 individus interpellés lors d’une vaste opération de sécurisation - 04/08/2025

RSS Syndication