Comité Sénégalais des Droits de l'Homme : 29 nouveaux membres à la quête d'accréditation en statut A, installés

Le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall a adressé ses vives félicitations à l'endroit des nouveaux membres du CSDH. À cette occasion, il a fait savoir lors de son discours que les droits de l'homme sont au cœur de chaque démocratie qui correspond aux valeurs fondamentales notamment de dignité, d'égalité et de respect mutuel.





Ainsi, le garde des Scaux réitére son engagement de soutenir le processus enclenché par le comité sénégalaise des droits hommes pour la reconquête de son accréditation au statut A. Et pour atteindre se défis, Ismaila Madior Fall souligne que les services du ministère de la Justice ont été instruit pour revoir le projet de loi relatif au commission nationale des droits de l'homme du Sénégal afin de se conformer au principe de Paris.





De son côté, le Président du Comité Sénégalaise des Droits de l'homme Me Pape Sène estime que leurs seules préoccupations sont de retrouver ce statut A qui nécessite des actions qui doivent être menées sur le terrain. "Pour cela, nous devons renforcer les actions sur le terrain afin de motiver les partenaires à s'engager au côté du CSDH pour une meilleure protection des droits de l'homme", mentionne-t-il.