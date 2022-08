Colobane - Immeubles en ruine et abandonnés par leurs propriétaires : quand et comment le gouvernement doit agir ?

De nos jours à Dakar, il est très difficile de passer dans une commune sans croiser des maisons en ruine, susceptibles de s’effondrer. Tandis que certaines sont occupées, d’autres sont abandonnées et laissées en rade par leurs propriétaires, tel le cas des trois domiciles repérés à Colobane, inhabités depuis plus de quatre ans.



Dans cette commune, les habitants ont tenté par tous les moyens de faire démolir ces demeures afin de protéger les passagers d’un risque d’effondrement; une demande qui depuis lors n’est pas validée par les autorités de la commune.



Mais si l’on croit aux propos du sous-préfet de Dakar, Djiby Diallo, la démolition d’un bâtiment en ruine ou inhabité, obéit à des conditions : « le préfet n’est pas en mesure de venir un beau jour démolir un bâtiment; c’est le propriétaire en personne qui doit entamer des démarches », précise-t-il.



Djiby Diallo n’a pas manqué de revenir sur l’importance de la sensibilisation des citoyens face à l’évacuation des bâtiments en désuétude. « On essaie à chaque fois de nous créer des problèmes, or ce qu’on fait, c’est juste pour leur sécurité », a déploré le sous-préfet...