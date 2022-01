Clôture du meeting BBY / Kaolack : « Y’a pas photo, nous avons la meilleure coalition « (Moussa Fall, BBY)

C’est une démonstration de force que la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a réalisée à l’occasion de son meeting de clôture, ce 21 janvier, au stade Lamine Guèye de Ndagane.



« Y’a pas photo », a commenté le responsable politique de la coalition majoritaire, Moussa Fall qui prenait part à l’événement au côté de son candidat, Mouhamed Ndiaye Rahma. Pour lui, BBY est la meilleure coalition en lançant des piques à l’endroit de leur potentiel adversaire.



« Serigne Mboup doit savoir que la coalition BBY n’est pas une petite coalition. Serigne Mboup doit rendre des comptes à Kaolack et non aller à des élections », a déclaré Moussa Fall.



Les femmes de la coalition présidentielle, également, ont démontré leur force au meeting de clôture et entendent donner la victoire à Mohamed Ndiaye Rahma au soir du 23 janvier prochain.