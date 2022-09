Clôture conférence ministérielle africaine sur l'environnement : le ministre Abdou Karim Sall prône une gouvernance commune

La 18e session de la CMAE qui s’est tenue du 12 au 16 septembre 2022 à Dakar autour du thème « Assurer le bien-être des populations et garantir la durabilité environnementale en Afrique », a permis aux ministres et aux coordinateurs principaux des PMA, d’examiner les principales priorités, mais également les besoins clés et de fixer des objectifs pour la prochaine COP27 prévue du 7 au 18 novembre 2022 à Charm El-Cheikh, en Égypte.

Présidée par M. Abdou Karim Sall, Ministre de l’Environnement et du Développement durable, la réunion de clôture a permis de discuter aussi de l'état d'avancement et du soutien aux initiatives des PMA à un niveau politique élevé et de la mise en place des programmes ambitieux de renforcement de la résilience dans les principaux domaines du développement et des moyens de subsistance des PMA.

Pour le Ministre de l’Environnement sénégalais, « il semble clairement que notre plus grand défi aujourd’hui est de travailler ensemble, main dans la main, pour transformer les problèmes environnementaux du continent en opportunités pour booster le développement économique et social, dans le respect des principes de la durabilité ». Ainsi, l’autorité sénégalaise chargée des questions climatiques appelle à une gouvernance commune pour relever le défi du dérèglement climatique.

En effet, le changement climatique constitue le plus grand défi environnemental auquel les pays les moins avancés font face aujourd’hui, du fait des catastrophes naturelles les plus fréquentes qu’il provoque, telles que l'élévation du niveau de la mer, les sécheresses, les inondations ou encore la hausse des températures.

Ainsi, la COP 27 sera décisive car elle permettra d’évaluer la mise en œuvre des engagements du Pacte de Glasgow envers les PMA, particulièrement sur les priorités des financements climatiques promis au PMA (initialement 100 milliards de dollars), les pertes et dommages et le transfert de technologie.