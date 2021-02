Cité Keur Gorgui : Ousmane Sonko refuse de prendre la convocation de la commission Ad hoc de l’assemblée nationale.

Ousmane Sonko n’est pas prêt de déférer à la convocation de la commission ad hoc de l’Assemblée nationale.



Selon des informations de Dakaractu, le leader de Pastef a reçu le gendarme qui transportait la convocation. Une fois à l’intérieur de la maison, Ousmane Sonko sympathise avec l’homme en bleu avant de prendre connaissance du contenu de son message.



Une fois la convocation brandie, Ousmane Sonko a refusé catégoriquement de la prendre avant de la remettre au gendarme qui a rebroussé chemin.



La commission ad hoc s’est réunie ce vendredi dans le but de convoquer et d'entendre Ousmane Sonko dans l’affaire de viol et menaces de mort dont il est accusé par la jeune femme Adji Sarr.



Nous y reviendrons...