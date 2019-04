Cinéma : ‘’Dakar Rapide’’, un dessin animé sénégalais pour inciter à la sauvegarde du moyen de transport en commun

La diffusion de l’avant-première de « Dakar rapide » produit avec la collaboration de la Sonatel, s’est effectuée, ce 24 avril, au cinéma Canal Olympia.

Le projet, lauréat du Pitch audiovisuel de la catégorie animation, organisé en 2016 dans le cadre du Dakar Digital Show est un dessin animé de 13 épisodes pour un début de la toute première saison.

Le concept met en avant le « car rapide » considérée comme un patrimoine national et qui promeut la culture sénégalaise.



Il a été concrétisé grâce à l’implication du département Content Factory de la direction de la stratégie et développement de la Sonatel qui s’est chargé de la production, du contenu et de l’accompagnement des artistes.

D’ailleurs, ‘’Dakar Rapide’’ est actuellement en exclusivité sur la vidéo à la demande de la Tv d'Orange.

Pour le réalisateur El Hadj Malick Seck, plus connu sous le pseudo de ‘’Mass’’ Black Diamond, c’est une consécration après des mois de labeur pour arriver au produit fini du projet.

‘’Le dessin animé est très difficile et demande beaucoup de moyens et une expertise très rare (...) entre l’idée et la réalisation, il y a eu beaucoup de sueur’’ a-t-il confié.