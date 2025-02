Chute des Eurobonds du Sénégal sur le marché après la publication du rapport de la Cour des comptes

Les obligations souveraines en dollars du Sénégal ont enregistré une forte baisse mercredi selon reuters. Cette chute intervient à la suite de la publication d'un rapport très attendu de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques et la gestion de la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Ce rapport a révélé une dette publique plus élevée que ce qui avait été initialement annoncé. L'échéance de 2033, libellée en dollars, a été la plus touchée, perdant plus de 2 centimes pour s'échanger à 79,95 pour un dollar.