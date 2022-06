Choix des investis de Bby à Kaolack / Zappés des listes départementales et nationales : les partisans de Ousmane Noël Dieng menacent de croiser les bras aux prochaines législatives.

Ils sont très remontés contre la façon dont la liste de Bby a été concoctée à Kaolack, zappant le ministre Diène Farba Sarr et son bras droit Ousmane Noël Dieng.



Ils, ce sont les partisans de MJK et alliés qui ont fait face à la presse pour interpeller le président Macky Sall sur cette situation.



N'ayant pas dans l'immédiat tous les éléments de réponse afférentes à ce zapping tous azimuts, ils se sont tout simplement contentés de se poser la question : Pourquoi?



En ce sens, ils déplorent le manque de considération notoire à l'endroit de leurs leaders précités qui, d'après eux, n'ont jamais cessé de mouiller le maillot.



C'est pourquoi, les membres de MJK/DFS et alliés ont menacé de ne pas voter la liste de Bby à Kaolack. Une position pour montrer qu'ils sont en déphasage avec cette décision...