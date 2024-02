Choix de Bassirou Diomaye Faye comme candidat de Pastef: « Une grosse erreur » selon Ahmed Khalifa Niass

Même si c’est l’un des hommes de confiance de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye ne semble pas convaincre Ahmed Khalifa Niass. « On ne peut pas être dans l’impasse et choisir quelqu’un qui se trouve dans la même situation judiciaire que vous. C’est une grosse erreur » a servi le guide religieux dans « l’Entretien » avec Dakaractu.



Le « Saloum Saloum » et acteur politique s’étonne de ce choix qu’il juge « impertinent » alors que « d’autres choix se présentaient devant le leader du parti dissous, le Pastef ».