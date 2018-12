Cheikh Tidiane Gadio : "L'erreur que j'ai commise..."

L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal a fait face à la presse ce matin, pour revenir sur les démêlés judiciaires qu'il a eus aux États-Unis. S'il a balayé du revers de la main toutes les "contrevérités" qui ont été racontées dans cette affaire, Cheikh Tidiane Gadio reconnait néanmoins qu'il a commis des erreurs dès les premières minutes de son arrestation. L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise de faire savoir qu'il a commis l'imprudence de répondre aux questions des agents du FBI en l'absence de son avocat. Mais il admet s'être trompé de bonne foi, car il n'en revenait pas d'être intercepté d'autant plus que les motifs de son arrestation lui semblaient saugrenus.

Rappelons que Cheikh Tidiane Gadio a été retenu aux États-Unis entre Novembre 20017 et décembre 2018 par la justice américaine suite à l'ouverture d'une enquête sur une affaire présumée de corruption, de blanchiment d'argent et de conspiration.