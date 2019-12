Chambre d'accusation : L'avocat de Guy Marius Sagna demande l'annulation de l'ordonnance de mise sous mandat de dépôt

Les avocats de Guy Marius Sagna, arrêté pour avoir manifesté devant les grilles du palais, ont demandé devant la Chambre d'accusation de la Cour d’appel de Dakar, l'annulation de l'ordonnance de mise sous mandat de dépôt délivrée par le Doyen des juges contre l’activiste et ses camarades.



Dans la requête, les conseils du leader de « France dégage » réclament purement et simplement la « main levée du mandat de dépôt » et une « remise mise en liberté d'office. »



La juridiction de recours rendra sa décision dans quelques jours, à l'issue d'une audience à huis clos, a indiqué l'un des deux avocats du leader de Guy Marius Sagna.