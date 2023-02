Cérémonie officielle du Magal de Porokhane : le ministre de l'intérieur liste les réalisations du président Macky Sall dans la cité de Sokhna Mame Diarra Bousso.

À l'occasion de la cérémonie officielle du Magal de Porokhane, le ministre de l'intérieur a transmis le message du président de la République Macky Sall.

Ledit message est ainsi ponctué de remerciements à l'endroit du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour ses nombreuses prières pour un Sénégal de paix et de prospérité.

Antoine Félix Diome est revenu dans son discours sur la dimension spirituelle de la sainte mère de Cheikh Ahmadou Bamba en rappelant les nombreux ouvrages écrits en l'honneur de Sokhna Mame Diarra.

Dans son discours, il a mis l'accent sur les réalisations de l'État à Porokhane. Il s'agit entre autres de 3 forages, des kilomètres de routes et de pistes rurales, une résidence, des centres de formation, 5 postes de secteurs, 450 lampadaires et des branchements sociaux etc... Non sans rappeler le dispositif qui a été mis en place à l'occasion du Magal...