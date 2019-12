Cérémonie officielle Gamou de Pire 2019 : Le Khalife exhorte les politiques à cultiver la Paix pour la stabilité de la nation.

Le Khalife général, Serigne El Hadj Mansour Cissé a invité, lors de la cérémonie officielle de la 117 ème édition du Gamou, la classe politique Sénégalaise à éviter toute dérive qui pourrait entacher la stabilité du Pays.

Évoquant une anecdote sur feu Al Makhtoum, Serigne El Hadj Mansour Cissé est d'avis que les partis politiques et les religieux ont pour rôle majeur d'oeuvrer pour la paix et la stabilité du pays.



"Les Khalifes des différentes cités religieuses du Sénégal : Mouride, Tidiane, Layène et Khadr ont été unanimes pour une paix durable ", a-t-il rappelé. Non sans appeler les partis politiques à imiter les religieux.