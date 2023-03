Cérémonie d'ouverture de la mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat : La commune de Latmingué se dote d'un centre d'incubation communautaire.

La cérémonie d'ouverture de la mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat a été paraphée hier dans la commune de Latmingué en présence du directeur de l'emploi, Pape Modou Fall et du maire le docteur Macoumba Diouf.

Dans le cadre du projet CIEL (Centre d'initiative pour l'Emploi Local), il s'agira de mettre en place un guichet unique pour la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi. Une base de données sera mise à disposition pour les jeunes et les femmes à la recherche de l'emploi salarial et de l'auto-emploi. Cette base de données prendra également en compte les structures chargées de financer la formation et les projets, ainsi que celles chargées d'accompagner l'élaboration de projets.

Pour sa part, le maire de Latmingué s'est félicité de cette initiative visant, selon lui, à rendre opérationnelle la vision du chef de l’État concernant l'équité sociale et territoriale. "C'est une façon de prendre en charge les compétences transférées des collectivités territoriales et parmi les compétences transférées, il y a la jeunesse, le sport et les loisirs", a indiqué le maire de Latmingué.

En prélude à la cérémonie d'inauguration du bureau de la mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat de Latmingué, une session de formation a été initiée au profit de 50 jeunes de la commune sur des modules entrepreneuriaux axés sur le développement personnel, l'esprit entrepreneurial, l'élaboration du business plan, etc...