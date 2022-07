Centre de vote Ibrahima Jacques Guèye / Massaly dénonce des irrégularités : 5 personnes auraient voté 2 fois au bureau 5.

À l’école Ibrahima Jacques Guèye de Som, bureau 5, renseigne Mouhamadou Lamine Massaly, le président du jury a laissé 5 ou 6 personnes voter 2 fois au centre de vote. Ce qui est inadmissible, selon le leader de Bokk Gis Gis qui explique que le sous préfet s'y est rendu pour faire un état des lieux.



"J’ai toujours prôné le calme, mais il y a certaines choses que nous n'accepterons pas. J’avais demandé à tous les jeunes de bloquer et de saccager ce bureau de vote, cependant on m’a demandé de ne pas le faire et j’ai accepté parce que je suis un homme de paix. Le ministre de l’intérieur doit prendre ses responsabilités par rapport au vol et au sabotage", a signalé Mouhamadou Lamine Massaly.



Selon une source, une investigation est en train d'être menée par l'autorité territoriale.