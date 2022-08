Carte nationale de presse : L'application de la carte entre en vigueur le 01 Septembre 2022.

"Sur les 1.522 demandes enregistrées à ce jour, 696 cartes nationales de presse ont été distribuées aux acteurs des médias et 98 cartes sont présentement en production", a informé Daouda Mine, le président de la commission nationale de délivrance de la carte de presse.

Sur les 1.400 dossiers examinés, le président Mine précise que 794 demandes sont déjà validées par la commission.



Revenant sur l'entrée en vigueur de la carte, Douada Mine de préciser que le 01 Septembre 2022 est la date de rigueur. Et à partir de cette date tous les journalistes sont appelés à se munir de leurs cartes pour pouvoir accéder dans certains lieux où ils pourraient avoir accès à l'information. À cet effet, Daouda Mine demande aux confrères qui n'ont pas encore déposé leurs dossiers de le faire le plus rapidement possible...