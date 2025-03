Canal+ enregistre une perte nette en 2024 et repousse le rachat de MultiChoice

Canal+ a affiché mardi pour 2024 un chiffre d'affaires en hausse mais une perte nette part du groupe de 147 millions d'euros, et le groupe audiovisuel a repoussé de six mois la date butoir pour l'acquisition du géant sud-africain MultiChoice.



"Malgré de solides résultats opérationnels dans tous les segments d'activité, la perte est principalement due aux dépenses liées à des éléments exceptionnels", a indiqué Canal+ dans un communiqué.



La société, qui avait subi une perte nette part du groupe de 61 millions d'euros en 2023 et dont la perte nette ajustée atteint 33 millions d'euros pour 2024, est cotée à la Bourse de Londres depuis la scission de sa maison mère Vivendi en décembre.



Les éléments exceptionnels qui ont pesé en 2024 comprennent une réorganisation dans les activités françaises, notamment en lien avec l'arrêt de la chaîne C8 depuis vendredi qui entraîne un plan de suppression d'emplois, et recouvrent la ré-évaluation du risque de certains contentieux.



Les résultats des sociétés mises en équivalence, dont Multichoice pour 100 millions d'euros en 2024, "pèsent également négativement", souligne le groupe, "sans que cela ne remette en cause la valeur économique de ces investissements pour Canal+".



Début 2024, Canal+ a lancé une offre publique d'achat sur MultiChoice, dont il est déjà le premier actionnaire. "L'obtention des autorisations (...) et les processus réglementaires correspondant sont en cours", précise le groupe, qui a repoussé la date butoir du 8 avril au 8 octobre.



"Les termes de l'offre restent inchangés", ajoute Canal+. Lors d'une conférence pour les analystes et investisseurs mardi, son patron Maxime Saada s'est dit "confiant" dans la réalisation d'ici octobre de l'opération, qui doit permettre au groupe de compter 50 à 100 millions d'abonnés dans les prochaines années, contre 27 millions aujourd'hui.



Sans les éléments exceptionnels, le bénéfice de Canal+ avant impôts et intérêts ajusté (Ebita) est en croissance de 4,2% à données comparables, à 503 millions d'euros. Cela est dû à une "forte discipline financière", selon sa directrice financière Amandine Ferré.



Le chiffre d'affaires atteint 6,45 milliards d'euros pour 2024, en hausse de 2,3% à données comparables.



La dette nette s'élève à 355 millions d'euros au 31 décembre.



Mardi matin, l'action de Canal+ prenait autour de 2% après la publication de ces résultats annuels.



L'entrée du groupe à Londres mi-décembre avait été, sans surprise, difficile. Elle faisait suite à la décision de Vivendi de scinder ses activités, afin de "créer de la valeur" pour ses actionnaires.