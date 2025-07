Canal+ Sénégal célèbre les lauréates de son programme "Canal Créative"

La direction de Canal+ Sénégal a réuni ses équipes, ce jeudi 3 juillet 2025 dans ses locaux pour célébrer les lauréates du programme "Canal Créative". Un programme visant à identifier les talents dans le secteur du digital en Afrique. Cette première édition au Sénégal a permis de découvrir trois jeunes talents qui ont créé de magnifiques vidéos, véhiculant un message fort et captivant.

Lancée pour la première fois au Sénégal, l’initiative Canal Créative vise à identifier, promouvoir et accompagner les jeunes talents évoluant dans le domaine du digital storytelling. Cette première édition a permis de découvrir trois jeunes femmes dont les projets ont captivé le jury par leur originalité, leur message fort et leur créativité visuelle."Canal+ a pour ambition d’identifier les talents locaux et de les accompagner pour qu’ils puissent exprimer leur créativité et leur savoir-faire", a déclaré Fatoumata Sow, responsable de la direction de l’entreprise au Sénégal.



Les trois lauréates ont reçu des chèques de 1 million de francs CFA, 500 000 francs CFA et 250 000 francs CFA respectivement. Le jury a salué la créativité et l'originalité des vidéos présentées par les jeunes femmes, qui ont su capter l'attention et transmettre un message fort.



L’équipe de Canal + Sénégal espère que cette initiative continuera à inspirer les jeunes talents et à promouvoir la créativité et l'innovation dans le secteur du digital en Afrique. La chaîne de télévision reste déterminée à accompagner les futurs talents et à les aider à réussir dans leur carrière.

Grande gagnante de cette édition, Fatou Binetou Ndiaye a touché le jury avec un projet centré sur les émotions humaines ressenties face aux programmes télévisés. En combinant images, sons et narration, elle a su créer une histoire immersive mettant en avant la force de la télévision comme vecteur de lien émotionnel et social. "Je suis extrêmement fière et reconnaissante. Cette reconnaissance est un message d’espoir pour tous les créateurs de contenu de ma génération", a-t-elle confié.