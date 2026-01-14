Can- brillante victoire des lions face à l'Égypte: les Thiessois prennent d'assaut la place de France

Les Thiessois célèbrent au moment où ces lignes sont écrites la victoire de l'équipe nationale du Sénégal face à l'équipe, en demie finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

À la suite du sifflet final, ils continuent toujours à converger vers la promenade des Thiessois, une place mythique, chantant et dansant.

Ainsi, à bord de motos Jakarta et de véhicules, des groupes de jeunes scandent en chœur les noms des lions dont l'homme du math, le bureau Sadio Mané...