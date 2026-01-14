Can- brillante victoire des lions face à l'Égypte: les Thiessois prennent d'assaut la place de France

Les Thiessois célèbrent au moment où ces lignes sont écrites la victoire de l'équipe nationale du Sénégal face à l'équipe, en demie finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
À la suite du sifflet final, ils continuent toujours à converger vers la promenade des Thiessois, une place mythique, chantant et dansant.
Ainsi, à bord de motos Jakarta et de véhicules, des groupes de jeunes scandent en chœur les noms des lions dont l'homme du math, le bureau Sadio Mané...
Autres articles
-
Affaire Journée sans presse : Le CDEPS dément les « propos diffamatoires » de Cheikh Bara Ndiaye sur l’implication de Farba Ngom
-
Finale-Can Maroc 2025 : le Président Diomaye Faye félicite les Lions et appelle à « offrir au Sénégal une nouvelle étoile »
-
Qualification du Sénégal en finale : le message du Premier ministre Ousmane Sonko aux Lions
-
Kaolack - Can 2025 : Liesse populaire dans les rues après la qualification des Lions en finale
-
Enfants victimes et en conflit avec la loi : le Sénégal renforce ses centres de prise en charge