Can 2024- Côte-d'Ivoire: les influenceurs ivoiriens donnent le tempo !

La Coupe d'Afrique des Nations se déroule en Côte d'Ivoire du 13 Janvier au 11 février 2024. A quelques jours de ce grand rendez-vous du football africain, les influenceurs et autres créateurs de contenu en Côte d'ivoire jouent leur partition et rivalisent de créativité.



C'est le cas de Stephy Jeph Amin, danseuse et Tiktokeuse ivoirienne, suivie par plus de 950 000 followers. Elle a présenté une belle vidéo de moins de 2 mns, représentant toutes les nationalités qui prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations, une fête du football.



La tiktokeuse met en exergue la culture des pays participants à la Can et joue sur les couleurs au son de "Akwaba", l'hymne de la Can chanté par le groupe Magic System feat Yemi Alade et Mohamed Ramadan. Une belle chorégraphie offerte aux internautes ivoiriens et africains !