Can 2021 / Monument de la Renaissance : Ambiance festive après la victoire des lions...

Après la victoire des lions du Sénégal face au Zimbabwe (1-0), grâce à un but marqué par Sadio Mané durant le temps additionnel et sur un pénalty sifflé in extremis en faveur des Lions, l'ambiance était à son comble. Un ancien international Papa Waigo Ndiaye fait part de sa joie de voir le Sénégal gagner ces trois points, « ce match va leur ouvrir les yeux et faire savoir que, dans une compétition, il n’y a pas de petite équipe », a-t-il déclaré...