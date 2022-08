Campagne de reboisement 2022 : "Il est temps que le reboisement se fasse 365 jours/365 jours" (Oumar A. Bâ, DG/ASERGMV )

Ce 24 Août 2022, le directeur général de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, Oumar Abdoulaye Bâ et son équipe se sont rendus à Agnam Goly et à Thilogne. Ainsi, dans le cadre de la campagne de reboisement, les associations communautaires Agnam Goly Vert (AGV) et Thilogne Ville Verte (TSV), ont invité l'agence à venir les accompagner. Un appel accueilli favorablement par l'agence qui apporte son appui surtout technique pour la réalisation de ces activités de reboisement.

Occasion saisie par le DG de l'agence, d'inviter les élus locaux à s'impliquer dans le reboisement. En effet dit-il, "il est important que les élus accompagnent les associations communautaires. Il faut que tout le monde s'implique. L'environnement ne connait pas de parti. Quand il fait chaud, il fait chaud pour tout le monde. J'invite toute la population à s'investir dans le reboisement. Et il est temps que le reboisement se fasse pendant 365/365 jours, 7jr/7, mais il va falloir que tout le monde s'y mette!"