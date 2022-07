Campagne : Barthélémy Dias étale son programme pour la 14 ème législature.

La campagne électorale pour les législatives du 31 juillet 2022 a officiellement débuté depuis le dimanche 10 juillet. La tête de liste de Dakar de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar a organisé une caravane dans les rues du Plateau afin d'étaler son programme pour la 14ème législature. Il dénonce de ce fait, l'augmentation des prix de première nécessité, le problème foncier et l'assainissement, les détournements.



La raison de cette inflation avancée par Barthélémy Dias est que : « toute la famille du président Macky Sall est protégée, et ils deviennent de plus à plus riches, récupèrent les terrains des Sénégalais. Tu vois des personnes qui ont plus de 30 voire 40 terres, pendant que les pauvres continuent toujours de vivre dans la location », affirme-til.



Barthélémy Dias finit par appeler les Sénégalais à voter pour la coalition Yewwi Askan Wi pour une assemblée de rupture...