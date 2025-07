Camp pénal : Le “baron du chanvre” dirigeait son cartel depuis sa cellule – Révélations sur un trafic XXL orchestré par Maodo Malick Diop

Enquête renversante révélée par Libération : Maodo Malick Diop, 35 ans, déjà condamné à 15 ans de travaux forcés pour trafic international de drogue, gérait depuis sa cellule du Camp pénal de Liberté 6 un vaste réseau de trafic de chanvre indien, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison.



Ce n’est pas un scénario de série carcérale mais la réalité glaçante d’une organisation criminelle pilotée depuis la chambre 14 d’un détenu qui, malgré sa condamnation, continuait à tirer les ficelles de la contrebande.





Un smartphone, un cartel, et des codes



Tout est parti d’une alerte du directeur de la prison, qui, suspicieux, a décidé de tendre un piège au détenu. L’un de ses agents s’est fait passer pour un acheteur et a passé commande sur le numéro privé de Maodo Malick Diop. Résultat : la cellule est fouillée, et deux téléphones portables sont retrouvés.



L’exploitation du contenu des appareils va révéler l’ampleur du trafic. Non seulement Maodo gérait des ventes de drogue via WhatsApp Business, mais il échangeait aussi des vidéos, des audios codés et des instructions logistiques avec des complices en liberté. La drogue circulait entre Thiès, Dakar, Pikine et même jusqu’à la Maison d’arrêt de correction (MAC).





Des centaines de messages audio et un lexique du crime



Surnommé le “trafiquant analphabète”, Maodo Malick Diop, incapable d’écrire, communiquait exclusivement par messages vocaux. Les policiers ont ainsi collecté plus d’une centaine de messages audio, utilisant des termes du jargon narco tels que :

« Cam bi », « Plaquette », « Bou Casamance bi », « Posone », « Laoud yi »…



Mieux encore : des vidéos de conditionnement de la drogue circulaient entre lui et ses livreurs. L’un d’eux, selon l’analyse des échanges, dissimulait le chanvre indien dans des gris-gris avant de les remettre aux clients.





Un compte Wave bien garni et un TikTok depuis sa cellule



À la suite de l’arrestation, les policiers ont également saisi une somme de 204.750 FCFA sur son compte Wave, identifiée comme provenant de la revente de chanvre indien.

Mais le plus ahurissant reste l’usage des réseaux sociaux par le détenu.



Son téléphone contenait Instagram, Snapchat, Facebook, 1xbet, Wizall Money, Max it, Wave… mais surtout un compte TikTok actif au nom de “malick.diop279”, où il affichait plus de 2 100 abonnés et 21 vidéos, dont certaines tournées depuis sa propre cellule.





L’implication d’au moins 9 complices encore en cavale



D’après Libération, neuf complices de Maodo Malick Diop sont actuellement activement recherchés. Ce réseau bien organisé utilisait le numérique comme outil de contournement total de l’isolement carcéral.



Et pendant que certains détenus attendent leur libération, lui construisait un empire illicite derrière les barreaux, défiant à la fois l’administration pénitentiaire et les lois sur la sécurité carcérale.





“Ce n’est pas du trafic, c’est une injustice” : la ligne de défense fragile de Maodo



Lors de son audition, Maodo Malick Diop a refusé de s’alimenter, entamant une grève pour dénoncer une prétendue “injustice”. Il a affirmé que la possession de téléphones portables en prison serait banale, et nié toute implication dans un trafic.



Mais les preuves audio, vidéo, les transactions Wave, et les applications actives sur son smartphone forment un faisceau d’indices difficilement contestable.