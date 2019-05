Cabinet du Président : Arona Coumba Ndoffène Diouf reconduit ministre Conseiller spécial

Le Chef de l'état Macky Sall qui avait depuis la formation de son Gouvernement vidé son cabinet des ministres conseillers et autres ministres d'état, commence à les reintegrer un à un. Et ce n'est pas Arona Coumba Ndoffène Diouf, qui nous démentira. Le responsable Politique à la Biscuiterie a été reconduit ministre spécial. Il conserve le même rang et les mêmes avantages. Il reste toujours aussi en charge dans ses domaines de compétences que sont l'énergie, les mines et l'environnement...