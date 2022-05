CRD MAGAL / Darou Salam reçoit les assurances des services de l’État pour sa 102 ème édition.

Darou Salam s’apprête à organiser son 102 ème magal commémorant les retrouvailles entre Mame Cheikh Anta Mbacké et Serigne Touba après le retour d’exil de celui-ci.

Le gouverneur de Diourbel Gorgui a dirigé un comité régional de développement en compagnie de Serigne Cheikh Anta Mbacké, porte-parole du Khalife de Darou Salam et du nouveau commissaire spécial de Touba. Il a aussi laissé le soin aux chefs de service, de prendre des engagements allant des eaux et forêts à la sécurité en passant par la santé, lé sécurité, l’élevage etc…