CRD Laylatul Qadr à Touba - Serigne Cheikh Abdou Bali insiste sur le caractère hautement spirituel de l’événement

« Nous prenons la ferme résolution de veiller au respect de l’ensemble des engagements et j’incite les chefs de service à s’atteler d’ores et déjà à satisfaire aux exigences attendus d’eux » . Voilà les propos de l’adjoint au gouverneur de Diourbel qui dirigeait le comité régional de développement déroulé en perspective au Laylatul Qadr 2022. Dans sa prise de parole, Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké choisira de revenir sur l’organisation de l’événement par Sokhna Maï Mbacké qui a célébré cette nuit pendant plus de 50 ans. Il se dira confiant du respect par les services de l’État de leurs promesses.

Le Laylatul Qadr sera célébré à Touba, comme dans plusieurs localités du Sénégal, le 28 avril prochain.