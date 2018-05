CONDOLÉANCES - Idrissa Seck annoncé à Patar auprès de la famille de Fallou Sène

Après sa sortie médiatique lors de laquelle il est beaucoup revenu sur la mort de Mouhamed Fallou Sène, étudiant tué par balle lors des manifestations à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Idrissa Seck s'apprête à rallier Patar pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. C'est son coordinateur départemental de Diourbel qui donne l'information. Moustapha Bassirou Mbaye était venu rencontrer le père du défunt étudiant, dimanche.



Interpellé sur les premières sanctions prises par le Chef de l'État avec notamment le limogeage du recteur de l'Université et du directeur du Crous, le Rewmiste se voudra mitigé. '' Ce n'est pas changer des personnes qui apportera la solution. C'est le système qui doit être revu. Que les bourses soient payées à temps, que les revendications légitimes des étudiants soient prises en compte à temps et qu'on n'en parle plus ! Changer le ministre, le recteur, le directeur peut calmer les ardeurs, mais rien de plus ! '' Moustapha Bassirou Mbaye était à la tête d'une forte délégation et a été reçu par le père de Fallou Sène, Serigne Abdoulaye Sène.