CONCOURS INTERNATIONAL DE RÉCITAL DE CORAN : Le Sénégal honoré à Abidjan par le candidat de JAMRA !

Pour cette édition 2018, qui s’est tenue le samedi 19 mai dernier, à la «Mosquée Salam», dans la Commune du Plateau, à Abidjan, il revint au fils du professeur El Hadji Assane Guèye de JAMRA, pensionnaire de la Daara Adoulahi Ibnou Massoud, de relever le défi, en hissant le Sénégal à la seconde marche du podium !

Après avoir eu son bac S2 au Groupe Scolaire Le Baobab, après seulement trois ans passés au cycle élémentaire, au lieu de 6, et 2 ans au moyen secondaire, au lieu de 4, suivi du cycle normal du secondaire général, le jeune Mouhamed Gueye, 21 ans, présentement étudiant à l’Ucad II, semblait tout destiné à cette performance académique, pour avoir mémorisé le Saint Coran dès l’âge de 10 ans ! C’était en 2007, sous le parrainage du défunt président-fondateur de JAMRA, Abdou Latif Guèye et de Imam Massamba Diop. Il dissimula difficilement son émotion lorsque le Jury international du «Concours sous régional de psalmodie du Noble Coran», dans un auditorium noir de monde, et rehaussé par la présence d’autorités administratives, religieuses et coutumières, révéla le classement définitif suivant: premier : Niger, deuxième : Sénégal, suivis de Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Mali et du Burkina.

L’Organisation islamique JAMRA exprime vivement le souhait que nos ministres de la Culture, de la Jeunesse et de l’Education réservent un accueil digne de cette haute performance coranique, que vient de réaliser ce jeune prodige, qui a d’honorer le Sénégal sur un podium international. Et dont l’arrivée, en provenance d’Abidjan, est fixée pour ce jeudi 24 mai 2018, à 22h05, à l’Aéroport international Blaise Diagne.

La Presse y est cordialement invitée.



Dakar, le 22 Mai 2018,

Les Bureaux exécutifs

de JAMRA & Mbañ Gacce