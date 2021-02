COMMUNIQUE SAPCO à l'intention de bénéficiaires de sous-baux sur l'assiette foncière de la station balnéaire de Saly Portudhal

La SAPCO Sénégal SA invite toutes les personnes qui bénéficient de sous-baux sur l'assiette foncière de la station balnéaire de Saly Portudhal, objet du titre foncier n°638/MB, à se rapprocher du Bureau des Domaines de Mbour pour solliciter la mutation de leurs titres d'occupation et leur inscription au livre foncier.

Elles devront se munir d'un quitus dûment délivré par la SAPCO-Sénégal SA datant de moins de trois (03) mois, à compter du présent communiqué.

La SAPCO-Sénégal SA précise que cette opération concerne les parcelles de terrain faisant l'objet de titres d'occupations délivrés avant la résiliation de son bail sur cette assiette foncière le 02 octobre 2012.

Passé le délai du 30 juin 2021, la SAPCO-Sénégal SA se verra dans l'obligation d'user des voies de droit pour la résiliation de plein droit.



Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal Sicap Liberté 3-Villa 2118- Avenue Bourguiba. B.P. 3112 Dakar (Sénégal) - Tél. : (221) 869 08 88 Fax : (221) 867 21 22

NINEA: 00154212G3 - Email: contact@sapco.sn. Site : http://www.sapco.sn