COJER DE MATAM / Les Jeunes Républicains décrochent le soutien de Farba Ngom et de Abdoul Doudou Ly au profit des étudiants.

Dans le cadre de leur tournée de solidarité dans les Universités de Bambey et de Thiès, la Cojer de Matam est parvenue à s'enquérir de la situation sociale des étudiants ressortissants de leur localité. Une occasion qui a été mise à profit pour souligner la problématique des conditions sociales de ces derniers, non sans formuler, en leur faveur, une demande d'acquisition de logements.



Dans le communiqué que signe le coordinateur Yéro Farba Sy, les jeunes Républicains signalent avoir saisi sur la question, le coordonnateur départemental de l’APR de Matam, l’honorable député Farba Ngom et le Directeur Général de l'Artp Abdoul Doudou Ly qui ont, aussitôt, réagi.



"C'est ainsi que des logements avec des équipements complets ont été mis à la disposition des étudiants Matamois actuellement à l'Université de Bambey. Quant aux étudiants Matamois de l'Université de Thiès, un logement a été mis à leur disposition avec une prise en charge annuelle assurée par l'honorable député Farba Ngom. Disposant déjà de logements, les étudiants de Matam à Saint Louis ont eux, reçu de la part du même député une enveloppe financière importante destinée à assurer l’équipement des logements. Ces soutiens financiers annuels estimés à plus 8 millions francs fcfa ont pour but d’apaiser la problématique des étudiants ressortissants de Matam."



La Cojer/Matam précise qu’elle inscrit sa dynamique dans la quête de soutien de la part des responsables politiques du département. Ainsi, les actions de solidarité dans les universités et dans tous les domaines se poursuivront, selon le coordinateur...