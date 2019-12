CMU / Lancement de la campagne : « Un million d’enfants et de femmes dans les mutuelles de santé »

L’Union Nationale des Mutuelles de Santé Communautaires du Sénégal (UNAMUSC), en partenariat avec l’Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU), lance officiellement la Campagne : « Un million d’enfants et de femmes dans les mutuelles de santé », sous la présence effective de Monsieur le Ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale (MDCEST), Mansour FAYE, Monsieur le Ministre conseiller, Youssou NDOUR, Monsieur le Directeur Général de l’ANACMU, Dr Bocar Mamadou DAFF et Monsieur le Président de l’UNAMUSC, Demba Mame NDIAYE.



Selon le communiqué, cette campagne démarre par une cérémonie d’enrôlement à l’école primaire située près de la gendarmerie de la commune de Médina. Il s’agit de l’établissement que Youssou NDOUR a fréquenté étant élève. Occasion pour la star planétaire de procéder à l’enrôlement de l’ensemble des élèves de l’école au nombre de près de 1300.



Il faut rappeler que Youssou NDOUR, qui a accepté d’être le parrain de cette campagne, avait déjà parrainé en 2017, les acteurs culturels, en leur accordant une subvention de 75 millions de francs pour leur prise en charge médicale dans le cadre de la CMU.



Le communiqué renseigne que cette campagne, qui sera clôturée le 29 février 2020, par une soirée de solidarité au Grand-Théâtre, permettra à l’UNAMUSC avec l’appui de l’agence, de développer une stratégie de collecte de fonds, auprès des entreprises, des élus locaux, des artistes et plus largement de toute bonne volonté disposée à subventionner tout ou partie de la cotisation des catégories les plus vulnérables de la population.



Pour sa part, l’ANACMU a entrepris, durant cette campagne, d’encourager le parrainage de bénéficiaires dans les mutuelles de santé afin de permettre à ceux qui n’ont pas les moyens, de disposer d’une couverture maladie de base, mais aussi de créer une nouvelle forme de solidarité à l’assurance et surtout de mobiliser des ressources pour un meilleur fonctionnement des mutuelles sociales. L’ANACMU a créé une plateforme digitale, le SUNUCMU, destiné à faciliter l’adhésion aux mutuelles et le parrainage de tiers bénéficiaires.



Les objectifs de la campagne sont de susciter un réflexe de solidarité autour de la CMU, d’encourager la RSE et les parrainages et de faire connaitre davantage le SUNUCMU.



Parmi les autres activités prévues durant la campagne, figurent en autres, un concours des écoles de Dakar sur la CMU, une journée de la banlieue organisée dans le département de Pikine avec le rappeur Ngaaka Blindé, une journée destinée aux lutteurs sous l’impulsion de l'ancien Tigre de Fass Moustapha Guèye et une journée de solidarité dans les régions de Diourbel, Fatick et Matam. Des personnalités de ces régions se sont en effet engagées à enrôler des bénéficiaires dans les mutuelles de santé. A Diourbel par exemple, un enrôlement de 5 000 bénéficiaires est prévu par le maire, par le Ministre Dame Diop et par Madame Fatou Guèye Diané.



Les journées organisées dans ces régions ciblent les personnalités politiques et la possibilité existe dans le cadre de cette campagne d’organiser des activités dans les autres régions si de « grands parrains » manifestent la volonté d’enrôler un grand nombre de bénéficiaires.



Une journée de Touba, coordonnée par la Direction des opérations, sera aussi orientée sur les ndongo daara. Le Khalife avait donné une subvention pour 20.000 talibés. L’Agence va accorder une subvention supplémentaire et les carnets correspondants vont être présentés au Khalife général puis distribués aux khalifes des principales familles de Touba. Cela permettra de sensibiliser les différents responsables de la ville sur la nécessité d’enrôler leurs talibés dans la CMU.



C’est une campagne nationale qui vise 1 million de nouveaux adhérents aux mutuelles de santé, pour aller dans le sens des 75% d’objectif, fixés pour 2021.