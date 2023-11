CEDEAO : La Cour confirme la dissolution de PASTEF et se réserve de se prononcer sur la radiation de Sonko des listes électorales

C’est Me Juan Branco qui a donné l’information sur sa Page X. La Cour our de la CEDEAO confirme la radiation du parti PASTEF/Les Patriotes d’Ousmane Sonko.



« La Cour de justice de la CEDEAO donne blanc-seing à Macky Sall pour détruire son opposant. Elle approuve la dissolution du principal parti d'opposition. Elle ne se prononce pas sur la radiation. Elle s'érige en gardienne du pouvoir sur une mer de cadavres » regrette l’avocat inscrit au barreau de Paris.





Pour rappel, les avocats de Ousmane Sonko avaient porté l’affaire de la dissolution de son parti et de sa radiation des listes électorales devant la Cour de la CEDEAO. Cette juridiction a donné son verdict ce vendredi 17 novembre 2023.