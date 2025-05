CDD Grand Magal 2025 - Cheikh Bass Abdou Khadre et l’État attendus ce 20 mai face aux préoccupations majeures qui secouent Touba …

À quelques mois du Grand Magal qui aura lieu, forcément, en plein hivernage, Touba et l’État du Sénégal multiplient échanges, visites de terrain et rencontres. Après un Comité local de développement qui a permis d’avoir un premier aperçu des difficultés à juguler, un comité départemental se prépare et aura lieu le 20 mai prochain dans les locaux de la mairie de Touba à partir de 11 heures.



Sous le ndigël du khalife général des mourides, son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, et par ailleurs président du Comité d'Organisation du Grand Magal de Touba (COGMT), prendra part à la rencontre. Celle-ci, assez déterminante dans la mise en place d’une feuille de route pour réussir l’organisation de l’événement, sera présidée par le préfet du département de Mbacké qui aura à ses côtés Serigne Ousmane Mbacké qui dirigera la délégation du comité.



La réunion sera l’occasion, pour Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, d’approfondir les différents aspects de l’organisation déjà évoqués et qui renvoient à l’hydraulique, à l’assainissement, à l’électricité, à la sécurité, à la sécurité routière, …

Affaire à suivre …