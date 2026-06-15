CAN : La révélation explosive d’El Hadji Diouf sur un appel décisif de Macky Sall lors de la finale Sénégal vs Maroc

Longtemps restée entourée de mystère, l’identité de l’interlocuteur d’El Hadji Diouf lors de la finale de la CAN opposant le Sénégal au Maroc a finalement été dévoilée. Invité de l’émission Teranga Football Talk animée par Cheikh Senghor, l’ancien international sénégalais a affirmé que c’est l’ancien président de la République, Macky Sall, qui l’avait appelé au moment où la tension était à son comble et que des joueurs sénégalais envisageaient de quitter définitivement la pelouse. Selon El Hadji Diouf, le chef de l’État lui aurait demandé de convaincre les Lions de revenir sur le terrain, estimant que le match n’était pas perdu et qu’il fallait poursuivre la rencontre.







Dans son témoignage, El Hadji Diouf explique avoir immédiatement contacté le capitaine Sadio Mané afin de transmettre ce message aux joueurs. « Dites leur de revenir sur le terrain », aurait insisté Macky Sall, selon l’ancien attaquant. Cette révélation relance les discussions autour des coulisses de cette finale marquée par de fortes tensions et met en lumière le rôle qu’auraient joué certaines personnalités dans la gestion de cette crise sportive.

