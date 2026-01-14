CAN 2025 – Demi-finale / Le Sénégal dompte l’Égypte et file en finale grâce à Sadio Mané


CAN 2025 – Demi-finale / Le Sénégal dompte l’Égypte et file en finale grâce à Sadio Mané
Dans une demi-finale tendue et âprement disputée, le Sénégal a validé son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant 1-0 face à l’Égypte. Le héros du soir se nomme Sadio Mané, auteur d’un but somptueux à la 78e minute, qui a fait chavirer le Stade de Tanger  et tout un peuple en quête d’un nouveau sacre continental.

Alors que les deux équipes peinaient à se départager, c’est l’attaquant d’Al-Nassr qui a fait la différence. Servi à l’entrée de la surface, Mané a décroché une terrible et astucieuse et fait trembler les filets. Un geste de classe mondiale, à l’image de son statut de légende vivante du football africain.

 Coup dur : Koulibaly sort sur blessure

La soirée sénégalaise a toutefois été ternie par la sortie prématurée de Kalidou Koulibaly, touché à la cuisse ou aux adducteurs en première période. Le capitaine des Lions a quitté ses partenaires visiblement diminué, laissant sa place à Mamadou Sarr.

Face à une Égypte solide mais peu inspirée offensivement, les Lions de la Teranga ont su faire preuve de patience et de rigueur. Le bloc défensif, bien organisé autour de Niakhaté  et Krépin Diatta , a contenu les assauts de Mohamed Salah, trop esseulé en attaque.

Avec cette victoire, le Sénégal rejoint la finale de la CAN 2025, qui se jouera dimanche 18 janvier à Rabah, face au vainqueur de l’autre demi-finale entre le Maroc et le Nigeria.
Autres articles
Mercredi 14 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte

CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte - 14/01/2026

1/2 Finale-CAN 2025 : le Sénégal dévoile son onze de départ face à l’Égypte

1/2 Finale-CAN 2025 : le Sénégal dévoile son onze de départ face à l’Égypte - 14/01/2026

CAN 2025 : La CAF ouvre des enquêtes disciplinaires après les incidents des quarts de finale

CAN 2025 : La CAF ouvre des enquêtes disciplinaires après les incidents des quarts de finale - 12/01/2026

Real Madrid : Xabi Alonso limogé, Àlvaro Arbeloa prend les commandes

Real Madrid : Xabi Alonso limogé, Àlvaro Arbeloa prend les commandes - 12/01/2026

Tournoi du Panda à Dakar : le badminton ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et d’ambitions sportives

Tournoi du Panda à Dakar : le badminton ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et d’ambitions sportives - 12/01/2026

Deux jours de badminton entre matchs disputés, ambiance festive et forte mobilisation des joueurs

Deux jours de badminton entre matchs disputés, ambiance festive et forte mobilisation des joueurs - 12/01/2026

CAN2025: L’Égypte brise encore les rêves Ivoiriens et retrouve le Sénégal en demi-finales

CAN2025: L’Égypte brise encore les rêves Ivoiriens et retrouve le Sénégal en demi-finales - 10/01/2026

CAN-2025: le Nigéria domine l'Algérie 2-0 et affrontera le Maroc en demi-finale

CAN-2025: le Nigéria domine l'Algérie 2-0 et affrontera le Maroc en demi-finale - 10/01/2026

Victoire du Sénégal face au Mali : Le président Diomaye adresse ses félicitations aux Lions

Victoire du Sénégal face au Mali : Le président Diomaye adresse ses félicitations aux Lions - 09/01/2026

CAN-2025: le Sénégal est encore en demies, le Mali a encore fini à dix

CAN-2025: le Sénégal est encore en demies, le Mali a encore fini à dix - 09/01/2026

Le choix des arbitres pour les quarts de finale de la CAN : Une décision incompréhensible qui émet des doutes sur l’équilibre et la neutralité de la compétition

Le choix des arbitres pour les quarts de finale de la CAN : Une décision incompréhensible qui émet des doutes sur l’équilibre et la neutralité de la compétition - 08/01/2026

CAN-2025: la Côte d'Ivoire tenante du titre complète un tableau de rêve pour les quarts

CAN-2025: la Côte d'Ivoire tenante du titre complète un tableau de rêve pour les quarts - 06/01/2026

Foot: La fédération tunisienne licencie l'équipe technique après l'élimination de la CAN

Foot: La fédération tunisienne licencie l'équipe technique après l'élimination de la CAN - 04/01/2026

CAN-2025: vainqueur de l'Afrique du Sud 2-1 en 8e, le Cameroun défiera le Maroc en quarts

CAN-2025: vainqueur de l'Afrique du Sud 2-1 en 8e, le Cameroun défiera le Maroc en quarts - 04/01/2026

CAN-2025: le Maroc, pays hôte, se qualifie pour les quarts

CAN-2025: le Maroc, pays hôte, se qualifie pour les quarts - 04/01/2026

Grand Bal 2025 : Youssou Ndour électrise Dakar Arena devant des milliers de fans

Grand Bal 2025 : Youssou Ndour électrise Dakar Arena devant des milliers de fans - 04/01/2026

CAN 2025 – Huitièmes de finale/ Le Mali s’arrache et défiera le Sénégal en 1/4 de finale

CAN 2025 – Huitièmes de finale/ Le Mali s’arrache et défiera le Sénégal en 1/4 de finale - 03/01/2026

Alassane Ndao, international Sénégalais derrière les barreaux : Le cri d’alarme d’un Sénégal qui refuse l’oubli

Alassane Ndao, international Sénégalais derrière les barreaux : Le cri d’alarme d’un Sénégal qui refuse l’oubli - 02/01/2026

​CAN 2025- Le gouvernement Gabonais suspend l’équipe nationale, dissous le staff, écarte Aubameyang et Ecuele Manga, une colére noire chez les anciens joueurs

​CAN 2025- Le gouvernement Gabonais suspend l’équipe nationale, dissous le staff, écarte Aubameyang et Ecuele Manga, une colére noire chez les anciens joueurs - 02/01/2026

Lions de la Teranga, Fiers représentants de la Nation !

Lions de la Teranga, Fiers représentants de la Nation ! - 02/01/2026

[ ANALYSE ] Pape Thiaw et l’art de donner les mêmes réponses à toutes les questions ( Mamadou Moustapha Mbaye - DakarActu)

[ ANALYSE ] Pape Thiaw et l’art de donner les mêmes réponses à toutes les questions ( Mamadou Moustapha Mbaye - DakarActu) - 02/01/2026

CAN-2025: le programme des 8es de finale

CAN-2025: le programme des 8es de finale - 31/12/2025

CAN-2025: le classement des buteurs

CAN-2025: le classement des buteurs - 31/12/2025

CAN 2025/ Sénégal - Bénin : Kalidou Koulibaly expulsé à la 68e minute

CAN 2025/ Sénégal - Bénin : Kalidou Koulibaly expulsé à la 68e minute - 30/12/2025

Sénégal vs Bénin : un onze de départ surprenant avec plusieurs retours pour assurer la victoire

Sénégal vs Bénin : un onze de départ surprenant avec plusieurs retours pour assurer la victoire - 30/12/2025

Décès d’Adja Khar Mbaye Madiaga : les hommages d’Ismaël Lô et de Macky Sall

Décès d’Adja Khar Mbaye Madiaga : les hommages d’Ismaël Lô et de Macky Sall - 29/12/2025

Basketball à la base : Me Babacar Ndiaye pose la premiere pierre d'un terrain moderne à Ségré

Basketball à la base : Me Babacar Ndiaye pose la premiere pierre d'un terrain moderne à Ségré - 29/12/2025

« Je mettrai fin aux années blanches » : Bira Sène lance son mandat avec des promesses fortes

« Je mettrai fin aux années blanches » : Bira Sène lance son mandat avec des promesses fortes - 28/12/2025

[ Images] Soirée de gala des Forces armées : Youssou Ndour

[ Images] Soirée de gala des Forces armées : Youssou Ndour "met le feu" à la Base navale Amiral Faye Gassama - 28/12/2025

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président - 28/12/2025

RSS Syndication