CAN 2025 – Demi-finale / Le Sénégal dompte l’Égypte et file en finale grâce à Sadio Mané

Dans une demi-finale tendue et âprement disputée, le Sénégal a validé son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant 1-0 face à l’Égypte. Le héros du soir se nomme Sadio Mané, auteur d’un but somptueux à la 78e minute, qui a fait chavirer le Stade de Tanger et tout un peuple en quête d’un nouveau sacre continental.



Alors que les deux équipes peinaient à se départager, c’est l’attaquant d’Al-Nassr qui a fait la différence. Servi à l’entrée de la surface, Mané a décroché une terrible et astucieuse et fait trembler les filets. Un geste de classe mondiale, à l’image de son statut de légende vivante du football africain.



Coup dur : Koulibaly sort sur blessure



La soirée sénégalaise a toutefois été ternie par la sortie prématurée de Kalidou Koulibaly, touché à la cuisse ou aux adducteurs en première période. Le capitaine des Lions a quitté ses partenaires visiblement diminué, laissant sa place à Mamadou Sarr.



Face à une Égypte solide mais peu inspirée offensivement, les Lions de la Teranga ont su faire preuve de patience et de rigueur. Le bloc défensif, bien organisé autour de Niakhaté et Krépin Diatta , a contenu les assauts de Mohamed Salah, trop esseulé en attaque.



Avec cette victoire, le Sénégal rejoint la finale de la CAN 2025, qui se jouera dimanche 18 janvier à Rabah, face au vainqueur de l’autre demi-finale entre le Maroc et le Nigeria.