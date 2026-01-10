CAN-2025: le Nigéria domine l'Algérie 2-0 et affrontera le Maroc en demi-finale


CAN-2025: le Nigéria domine l'Algérie 2-0 et affrontera le Maroc en demi-finale

Le Nigéria a surclassé l'Algérie samedi en quart-de-finale de la CAN-2026 (2-0) et s'avancera en pleine confiance mercredi face au Maroc en demi-finale, l'hôte du tournoi qui rêve de soulever le trophée dimanche prochain.

La star nigérianne Victor Osimhen a marqué (1-0, 47e) et donné une passe décisive à Akor Adams (2-0, 57e) pour concrétiser une énorme domination des Super Eagles face aux Fennecs.
Samedi 10 Janvier 2026
