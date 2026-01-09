Victoire du Sénégal face au Mali : Le président Diomaye adresse ses félicitations aux Lions

Le chef de l’État sénégalais a salué la victoire de l’équipe nationale face au Mali et son accession au dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations. Dans un message sur sa page Facebook , le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à exprimer sa fierté face à cette nouvelle performance des champions d’Afrique.
« Je félicite les Lions pour la victoire face au Mali et la qualification en demi-finale. Cette performance confirme la solidité d’un collectif construit dans le travail et la constance », a-t-il souligné, rendant hommage au travail du staff technique et à la cohésion du groupe.
Alors que l’aventure se poursuit pour les Lions, le président a tenu à encourager les joueurs à maintenir leur engagement: « continuez avec ambition, exigence et combativité », a-t-il lancé.
