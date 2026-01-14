CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte


CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte

Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations après sa victoire contre l'Egypte (1-0) en demi-finale mercredi à Tanger.

Sadio Mané a libéré les Lions de la Teranga (78e) dans les dernières minutes d'un match tendu. Les Sénégalais affronteront le Maroc ou le Nigeria, dimanche à Rabat, avec l'objectif de remporter la CAN pour la seconde fois, après 2021.
Mercredi 14 Janvier 2026
